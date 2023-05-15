5月15日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月15日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
南亞匪偷七旬翁財物
【本報訊】昨日凌晨4時許，執法部門接獲一名姓呂（71歲）老翁報案，指他途經大角咀橡樹街16號一洗衣店對開時，遭一名年約30歲南亞漢盜走其身上的一個斜孭袋，袋內有一部手提電話及約100港元現金。人員接報到場，經初步調查後，將案列作「盜竊」，現正追緝涉案南亞裔男子歸案。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230515-0515_00176_027/南亞匪偷七旬翁財物
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc