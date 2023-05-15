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南亞匪偷七旬翁財物

【本報訊】昨日凌晨4時許，執法部門接獲一名姓呂（71歲）老翁報案，指他途經大角咀橡樹街16號一洗衣店對開時，遭一名年約30歲南亞漢盜走其身上的一個斜孭袋，袋內有一部手提電話及約100港元現金。人員接報到場，經初步調查後，將案列作「盜竊」，現正追緝涉案南亞裔男子歸案。
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