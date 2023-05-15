馬鞍山輾狗嫌人 私家車遭噴「兇手」

【本報訊】馬鞍山日前有狗隻在空地休息時，慘遭一輛私家車掉頭輾過，牠重傷難愈，最終無奈要接受安樂死，有指司機不顧而去，事後更表現輕浮，聲稱以為「碌過石頭」，囂張態度引起公憤。狗狗無辜受害，有人懷疑私下報復伸冤，前日有眼利網民發現，疑似肇事車輛停泊在鑽石山一屋苑停車場，其車身被刮花，多處遭大字噴上「兇手」二字。

據了解，狗狗名叫「阿珍」，雌性，在上周四被車輪輾過後，在場人士未能阻止該車離開，只能攝下車牌及目送對方加速駛走，事後有人員循線聯絡車主，對方語氣亦「輕浮、隨便」，僅稱：「唔清楚喎！唔知道喎！」拒絕承認責任，並稱以為「碌過石頭」。狗主滿腔鬱悶，其後於網上社交平台上載相關「天眼」片段，細述悲劇發生過程及所獲回應，字字流露悲憤。網民齊聲抨擊肇事者的冷血表現，當中有人懷疑根據狗主提供的資料，得知該輛私家車的下落，為喪命狗狗施以報復。

前晚，有人於網上發布兩張照片，內容指在鑽石山一屋苑停車場尋獲輾斃狗狗的車輛。畫面見到該車已經「面目全非」，兩邊車身及車尾均遭人以綠色漆油噴上「兇手」字樣及用硬物刮花，而圖中亦攝下懷疑車主的行車證，展示其姓名等資料，直指「車都泊得X過人」。至昨日，網上有影片顯示肇事私家車由拖車拖走。貼文留言一片歡聲鼓舞，認為車主「應有此報」：「殺狗兇手」、「人神共憤！正人渣，手字噴得好」、「咁勁咁都搵到個人渣」、「好殘忍……點可以落到手」、「手字寫得幾靚」，盡顯人心所向。

枉死「阿珍」為狗群首領 執法部門指案發當日接獲報案後，同日尋獲肇事60歲男司機，他亦為該車車主，案件暫列作「牽涉指明動物的交通意外」，亦調查是否有人「殘酷對待動物」。而私家車被人以噴漆塗污，已將該案列「列事毀壞」，暫無人被捕。

據悉，「阿珍」在馬鞍山白石燒烤場附近生活13年，被狗群視為首領。上周四下午3時許，牠在燒烤場一處空地躺臥休息時，一輛私家車駛至轉彎掉頭，期間右邊前後轆懷疑輾過狗狗，狗隻大聲哀號，周遭眾人亦聞聲奔出攔車，惟車主立刻絕塵而去。該隻狗狗肚部皮肉分離，內臟爆裂，只能在醫生建議下接受安樂死結束痛苦。