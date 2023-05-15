查港九半百娛樂場 搗毒品儲存倉拘10漢

【本報訊】執法人員由上周四起一連3日，於全港多區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動。期間，人員突擊搜查港九共52個處所，包括夜總會、遊戲機中心、桌球室以及酒吧等。

檢毒價值約26萬元 人員根據情報及深入調查後，於行動首日突擊搜查油麻地彌敦道一樓上單位，搗破一個懷疑毒品儲存倉；在單位內檢獲約110克懷疑霹靂可卡因、約88克懷疑大麻、約4克懷疑「冰」毒、約11克「Happy粉」、一批毒品包裝工具及一支催淚噴劑。行動中檢獲的毒品總市值約26萬元。

行動中，人員合共拘捕10名男子（16至33歲），涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「無牌駕駛」、「未獲授權而使用交通工具」、「駕駛時未有第三者保險」、「傷人」、「無牌管有槍械」等。其中一名被捕男子正被扣查，其餘9名被捕人士已獲准保釋候查，須於6月上旬向執法部門報到。

此外，人員亦於上周六晚巡查中區一帶，包括蘭桂坊等娛樂場所，截查可疑人士，並攜同犬隻配合行動。