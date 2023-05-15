護膚品包裝藏海洛英 破兩毒案檢貨值1.9億

本港毒品氾濫，犯罪分子一直「密密運、密密賺」，執法部門經多月調查及部署後，上周五針對兩個不同販毒集團展開掃蕩行動，期間一共拘捕7人，搜出約227公斤懷疑可卡因及10公斤懷疑海洛英，毒品總市值高達1.9億元，其中的可卡因檢獲量，更屬本港今年度單一案件中最多。調查人員向毒販作出強烈譴責，狠批他們自私自利，荼毒社會，將盡最大努力將他們繩之以法；同時又慨嘆昨日是母親節，被捕人士的所作所為一定會使媽媽痛心，呼籲家長多關心子女，一旦有接觸毒品的迹象，應該盡快求助。

上周五的下午時分，執法人員在屯門建發街一幢工廈內埋伏，期間見到一名可疑男子步出其中一個單位，立刻上前截查，繼而從其身上及該單位內，起獲223塊、每塊重一公斤的懷疑可卡因磚，當場將他拘捕。另外，人員在工廈外發現兩男一女徘徊，懷疑他們是集團成員，正負責「睇水」監視，亦將該3人拘捕帶署。同晚，人員突擊搜查該集團在大圍美田邨公屋單位闢設的毒品倉庫，檢獲4公斤懷疑可卡因，至前日於中區再拘一名印尼籍女倉主。全案檢獲的毒品市值約1.8億元，先後拘捕5人。

共7人落網 最細25歲 另一邊廂，執法部門亦針對另一販毒集團採取行動，成功拘捕兩名男子，懷疑他們利用佐敦文苑街一住宅單位從事毒品活動，販運777包、共重約10公斤的懷疑海洛英，估計市值約1,000萬元。據悉，該批毒品被收藏於數百盒護膚品內，包裝表面未見異樣。惟人員打開檢查後，發現收藏於護膚品底部，並且用錫紙及膠紙多層包裹保護。此外，毒販亦費盡心思，將毒品分拆成每包約12克，重量與一般衫鈕相近，然後以正常貨運形式魚目混珠，避過相關部門偵查，待寄入本港再重新包裝出售。

販毒集團分工仔細 調查人員指，販毒集團有仔細分工，有人負責看管倉庫、「睇水」、派貨或招攬成員，目的是分割每個人的參與程度，增加執法難度，而毒販將毒品收藏在不同單位，旨在掩人耳目，分散被捕風險。被捕人士年齡介乎25至61歲，部分有黑社會背景，其中5名男子已被分別暫控一項及兩項「販毒」罪，案件今日分別於九龍城及屯門裁判法院提堂。一名女子獲准保釋候查，而印尼籍女子正被扣查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

執法人員交代行動細節時，主動透過媒體向毒販「喊話」，痛斥他們對社會毫無貢獻，為求利益利用青少年或心存僥倖的成年人，由他們當「替死鬼」承擔罪責，浪費數十年光陰，並強調部門會全力偵破一切毒案，誓令毒販血本無歸，成為階下囚。人員續指，昨日是母親節，相信被捕人士的媽媽必定會心痛難受，而案中有5名疑犯屬32歲或以下，亦算較為年輕，呼籲市民盡量留意子女，如果發現他們行差踏錯，不應視而不見，可尋求社工協助及向執法部門舉報。