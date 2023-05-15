模仿效應罪案增加 學者促地舖增簽到點阻嚇

陳偉強

【本報訊】屯門光天化日下發生搶劫案轟動社會，亦非今年以來的首宗同類案件。有犯罪心理學家擔心有人有樣學樣，產生「模仿效應」，背後原因與經濟變差及執法部門人手減少有關。有學者盼執法部門在金行等店舖增加簽到點，加強巡邏以警惕賊人。

執法部門破案有責 犯罪心理學家鍾灼輝博士指，店舖行劫此類案件的原因有兩個，其一是疫情後經濟轉差，市民為了得到更多金錢而犯案。其二是執法部門人手短缺，而賊人亦分析及判斷到此景象，加上接二連三的劫案均被大肆報道，不排除有人有樣學樣，產生模仿效應（Copycat），而他們亦有一種心態是執法人員不足，存在僥倖心態，實際上執法尺度並無改變，是人手不足導致錯覺，亦令賊人有機可乘，故執法部門近期也加緊招聘，甚至降低要求。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，近年執法部門對此類劫案的破案率不高，或令歹徒有恃無恐，而最有效的方法就是盡快破案，挽回市民對社會治安的信心，也對伺機而動的歹徒起阻嚇及警惕作用。他亦建議執法部門擴大巡邏範圍，特別針對珠寶行或名貴錶店等地舖一帶加設「簽到點」。

議員陳恒鑌指，這種接連發生的劫案令人憂慮，不排除有人模仿並犯罪，執法部門應加強宣傳及巡邏，打擊罪犯，並且要盡快破案重建威信，不能讓更多此類案件發生。

陳恒鑌