街坊目擊 賊人拖沉重紅白藍袋 手持長刀令人心寒

【本報訊】屯門發生巨額劫案，不少市民均為之震驚。目擊事件的劉先生表示，事前並無留意劫匪走入鐘錶行，直至聽到街坊起哄，方知劫案近在身邊。他形容案發過程非常快，匪徒來去如風，大約只逗留兩至3分鐘，而他們犯案快步離開，其中一人手持的紅白藍袋特別沉重，相信裝滿賊贓，因此拖慢其步行速度，另有賊人手持一把長刀，令人心寒。由於眾匪用鴨舌帽等物品遮掩，他難以認清各人容貌，但相信是年輕人。