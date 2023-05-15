街坊目擊 賊人拖沉重紅白藍袋 手持長刀令人心寒
【本報訊】屯門發生巨額劫案，不少市民均為之震驚。目擊事件的劉先生表示，事前並無留意劫匪走入鐘錶行，直至聽到街坊起哄，方知劫案近在身邊。他形容案發過程非常快，匪徒來去如風，大約只逗留兩至3分鐘，而他們犯案快步離開，其中一人手持的紅白藍袋特別沉重，相信裝滿賊贓，因此拖慢其步行速度，另有賊人手持一把長刀，令人心寒。由於眾匪用鴨舌帽等物品遮掩，他難以認清各人容貌，但相信是年輕人。
須正視南亞假難民作惡
儘管賊人身份未明，但南亞兵團劣迹斑斑，許多人均視其為「頭號嫌疑犯」。街坊梁先生及黃先生表示，屯門有不少南亞裔人士居住，去年又曾經鬧出傷人案，他們為此提心吊膽，平時會盡量避開他們的聚腳地，以免招致不必要損失。梁直指，本港執法人員數目不足，新界西北經常發生南亞罪案，相關部門需要加派人手打擊罪惡，確保市民安全。黃則對最近降低投考執法人員門檻一事充滿疑慮，認為此舉無助降低罪案率，反而應確保人手有專業知識，身高或形象達到合適標準，不能「濫請」，否則可能使執法人員的阻嚇力不足。
另一名楊女士表示，現時社會經濟低迷，失業人口增加，罪案率上升在所難免，擔心會因而催生「搶劫」潮，敦促政府妥善解決問題，短期內需推出更多紓困措施。此外，大量手持「行街紙」的南亞假難民湧入香港，難免有人為財作惡，相關問題必須正視。
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