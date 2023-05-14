治安毒瘤禍港深 提速遣送莫遲疑

香港近年治安崩壞，假難民街頭劈友追斬，恍如拍古惑仔影片時有所聞；至於打劫盜竊、販毒聚賭、非禮等亦如家常便飯，甚至加入黑幫從事非法勾當食大茶飯，讓子彈飛都有。所以話，一講起假難民、南亞匪幫，直頭係港人夢魘！

呢嗱！數字顯示，今年首季共有146名非法入境者，當中38%為非華裔人士。呢啲以南亞裔為主嘅假難民，多年來為本港帶來沉重經濟負擔，更衍生唔少社會治安問題；儘管入境處多番努力，譬如加快審核免遣返聲請個案；又如與執法機關加強打擊非法入境活動，冇錯，係有啲成效，不過始終差強人意！過去12年，港府用於假難民嘅公帑已耗費110億元！各位，過百億元照顧假難民呢個大毒瘤，而對於長者乘車兩蚊優惠卻一味斤斤計較，這不是典型嘅善財難捨冤枉甘心嗎？叫人情何以堪！

呢嗱！入境處日前執行遣送行動，將23名越南籍非法入境者遣返越南。該批人士包括11名男子及12名女子，涉及22名曾喺香港提出免遣返聲請但不獲確立嘅人士，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄。

嗱！今年首季已有146名非法入境者，當中55人為非華裔人士，國籍包括越南、巴基斯坦、孟加拉及印度等，偷渡方式主要以水路為主。146名只係首季非法入境者，全年肯定又有好幾百人。依家都係遣返23名，不正是「大海撒拃鹽，淡而無味」嗎？可見假難民只會愈積愈多，成為本港難以負擔之「重」！事實上，截至2021年底，仍有逾1.4萬名免遣返聲請人士滯留本港，當中九成九不符合難民資格。有論者就一針見血指出，港府明知問題癥結所在，卻不從源頭禁絕，一味增加人手處理假難民衍生嘅各種問題，本末倒置，輕重不分，梗係大粒墨打更，烏啄啄啦！

入境處話會繼續加快遣送程序，視乎實際情況和需要，採取一切合適措施將非法入境者及逾期逗留人士盡快遣離香港。功夫茶一向欣賞入境處處事態度認真，之不過，政府至今唔肯退出《禁止酷刑公約》，呢個成為假難民尾大不掉主因！即使霎時未能退出有關公約，功夫茶亦早已指出，唔應該出「行街紙」任由假難民「自由行」，除咗冇阻嚇力，亦對社會治安構成威脅！應該建「禁閉營」集中管理假難民，可惜官僚一味推搪本港寸金尺土又缺乏土地！功夫茶唔係唔知，依家並非要將禁閉營建喺銅鑼灣或者油尖旺之黃金地段，而係搵個離島或山旮旯之荒郊野外，咁有幾難？相信禁閉營建立之時，就係假難民知退之際，起碼唔會有「香港幾好都有，點捨得走」呢隻歌仔唱！屆時入境處話唔定要包機送走一批批假難民，咁香港就一天光晒！