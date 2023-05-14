龍七公：天價工程背後 回佣剝削工人

機場三跑貪污案日前有新進展，分判商「工頭」及建築工，串謀向紮鐵工索取每日500元以及收受共1.4萬元非法回佣，以協助對方獲分判商聘用，被廉署拘控、受審後分別被裁定兩項受賄和一項串謀索賄罪成，分別被判監禁9個月及5個月。事實上，非法回佣和「陰陽合同」在建造業界可說是公開秘密，工會批評多年的行業陋習。今次案件只是冰山一角，不但挑戰香港的廉潔社會原則，嚴重剝削僱員權益，亦是天價工程背後的原因之一，值得社會廣泛關注。政府應要跨部門協助，藉此事件重新檢視，改善制度，大力整頓行業違法陋習。

非法回佣不但直接剝削工人的血汗錢，更嚴重扭曲勞工市場，如果工人不願意配合給回佣，是否意味着工作機會大減？如果就連開工的機會也沒有，最終愈來愈多工友只好無奈接受回佣潛規則，無良工頭就可以坐享其成。背後其實說明了，建造業的分判機制存在大量系統性漏洞，造就黑心工頭、無良分判商及以大欺小的總承建商，這才是今日建造業勞動力短缺和天價工程的根本原因。另一方面，這種偏差的制度造成也不利於殷實的企業和商人，最後只會變成「劣幣驅逐良幣」的不良現象，增加行業的系統性風險發生，而這次機場三跑貪污案正正是這座冰山露出的一角。

工人工資佔工程其中之一主要成本，理論上，建造業的商會和建造業總工會，每年都會就不同的工種協議一個工資標準，分判商根據這個工資向總承辦商（大判）或上一級承辦商報價。據了解，分判商或工頭採取這種「回佣策略」，分判商會向大判出示出糧紀錄，一是為了提高標價，二是為了增加開支以逃稅。分判商表面上給工人標準工資，實情是回佣剝削，以獲得不合法利潤空間，同時令工程造價疊加式上升。

輸入外勞 問題惡化 社會上有一個誤解，為甚麼建造業工人這麼高的標準工資（如紮鐵、石屎和模板都2,000元以上日薪）也請不到人，更導致工程造價飆升，就不如擴大輸入外勞。其實工人是表面風光，實際做了冤大頭，工人的工資在回佣或陰陽合同下被七除八扣，並非想像中這麼好收入。工會相信，如果行業沒有回佣剋扣，一定可以吸引更多新人入行，毋須擴大輸入外勞。

回佣剋扣現象在本地工人尚且是行業潛規則，對外勞更加如是。正如筆者早前揭露護理員外勞同樣存在回佣剋扣，因為外勞們的家鄉工資較低，香港則開出較高工資，他們會較大機會接受這種回佣潛規則。如果政府當局決定繞過勞顧會擴大輸入外勞，將會令問題失控，嚴重衝擊本地就業市場，本地工人更難於分享經濟成果，建造業就更難吸引新人入行，造成惡性循環。要解決人手短缺和工程造價高的問題，當局一定要嚴厲執法打擊非法回佣，亦要改革建造業制度，杜絕一切違法剝削，建立風清氣正的行業生態，才是行業可持續發展的王道。