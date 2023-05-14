笑看天下：中美破冰 言之尚早

這陣子中美破冰消息滿天飛。不久之前美國總統拜登被傳媒問到何時與中國國家主席習近平通話，拜登就回應有關工作已取得進展，有望成功舉行，之但係冇提具體的通話時間。這好比街上偶遇熟人，一句「得閒飲茶」，而通常係得個噏字，飲茶無期。中國外交部發言人被問及此事，亦表示冇呢方面訊息，只說中美之間一直保持溝通，關鍵係美方不能夠一方面說溝通，一方面對中國打壓遏制，講一套做一套！這話直接說，就是要有誠意，蓋不誠無物也。