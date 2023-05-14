仁文仁心：難民是治美國的糯米

一物治一物，糯米治木蝨。老美最喜歡扣別人帽子，誰大誰惡誰正確，難道和拿槍的牛仔講道理？要對付無賴，唯一方法是比他更無賴，美國那麽喜歡扣別人帽子，不少偷渡者就索性自己戴「難民」帽子，這個地方自詡民主自由、尊重人權，沒甚麼理由拒絕接收難民吧！

難民問題令美歐都非常頭痛，亦是英國脫歐一個主因，3年前特朗普以疫情為藉口，實施快速遞解非法移民的《第42條法案》，踢走逾280萬難民，該法案於5月11日午夜到期，在美墨邊境近期便有萬計人群聚集，試圖偷渡進入美國，近日扣押的非法移民破紀錄達2.8萬人，要調派軍人協防西南邊境。拜登政府遂頒布有效期兩年的「辣招」，列明非法移民若未先尋求過境國家庇護，或偷渡入境，將不獲庇護資格，可被驅逐出境，5年內禁入美國。

拜登本來就想推翻特朗普的《42條》法案，但做了連場司法大龍鳳後便不了了之，主要是自己拆牆政策造成難民潮湧入，南部邊境州份不勝負荷，德州州長艾博特去年送走大批難民到民主黨城市如紐約，要拜老頭自食其果。拜登現在自己訂的新規比特朗普更嚴苛，到了利益關頭，偽君子都要撕破假面具，難民潮成功令美國露出真面目。

這些偷渡者很多都是假難民，只是不想再捱窮，憧憬美國是天堂，抵壘便賴死不走，靠救濟或是犯法賺快錢，破壞治安，烏煙瘴氣。老美外強中乾，自己欠債纍纍，還要打腫臉皮充闊佬，如何安置海量難民無異是計時炸彈。不過美國佬有一樣絕招，就是超級無敵特厚面皮，那邊廂找國會議員出面要求制裁香港法官，另一邊廂又低聲下氣向中國求好，與其是說是雙面人，美國不如自認精神分裂，為自己所作所為找一個完「美」藉口！