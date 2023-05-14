橫眉冷看：都是「大小姐」說了算

由2016年至今，台灣都是由「大小姐」管治，島內多項政策倒行逆施，社會亂象紛呈，最新消息更顯示，這位女霸王涉嫌草菅人命，因一己好惡，讓數百個台灣人平白犧牲。過去3年，新冠疫情肆虐全球，愈快使用疫苗，愈有助於減低民眾的染疫率和死亡率。偏生台灣在全世界各先進地區之中，幾乎是最遲引入新冠疫苗，比起正常時間，最少遲了3個月，因延誤而造成的人命損失，可能多達800人。

近日，台灣鴻海集團創辦人郭台銘透露，他早在2021年5月已經可以購得德國製的輝瑞疫苗，但在接洽快將完成之際，突然接獲蔡英文總統辦公室的來電，有人提醒他：「大小姐叫你別買了。」

這位「大小姐」正是蔡英文，寶島從政者大都知道她有此暱稱。蔡英文將台灣當成自己的王國，全島居民的福祉，存乎她一念之間。正因為她的辦公室如是發話，便讓台灣延遲引入疫苗，數百民眾因此而死亡，他們的生命在「大小姐」眼中，與螻蟻無異。

蔡英文一度阻止郭台銘訂購疫苗，真正原因是讓人髮指。原來她擔心郭台銘獨個兒佔盡風頭，贏得太多政治紅利，會影響民進黨的聲望和選情。後來幾經交涉，蔡政府才勉強答應引入外國疫苗，但仍不容許郭台銘獨資購買，須與慈濟和台積電兩個機構合作，以分散政治光環，但如是折騰，便使台灣遲了許久才有疫苗可用。

寶島中人委實無奈，這些年只能苦於在「大小姐」的淫威之下尋求生存空間，雖然她的任期即將屆滿，但現已指派了接班人，據說能夠成功繼任的機會不小。看來台灣人的苦日子，還遠未到頭。