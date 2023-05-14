筆下風雲：台灣問題 中美死結

中美關係形同「寒冰」，雙方高層幾近斷絕溝通，直到中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，日前在奧地利維也納與美國國家安全顧問沙利文會晤，一談8小時，外界都觀望兩國是否有望打破僵局。事後美方釋出大量消息，聲稱兩人「坦率地」交談，涉及兩岸、俄烏、區域安全等議題，但觀乎中方反應出奇地冷靜，透露的訊息少之又少，所謂破冰，顯然只是老美一廂情願。

事實上，美國言而無信，全方位打壓中國，更不斷在台海攪局，中國一直看在眼裏，對美國早就沒有多餘的幻想。北京多次表明，台灣問題是不可逾越的紅線，但美國一於少理，口頭說只承認一個中國，實際上做盡各種鼓吹台獨的動作，最近甚至連賣武器給台灣也不滿足，直情想在寶島生產武器。25家美國一級軍火大廠月初組團訪台，目的正是洽談從台廠生產零附件、在地維修、代工生產等等，擺明不將台灣搞成兵工廠不罷休。

最可笑是，台灣駐美代表蕭美琴最近竟然埋怨「股神」巴菲特唱衰台灣，反駁其「台灣危險論」。其實，台灣之所以成為股神以至一眾外商眼中的「危險經商之地」，完全是華盛頓與蔡英文政府合流搞出來。這些人由朝到晚搞台獨，誓要將台灣搞成火藥庫，美國佬甚至揚言炸毀台積電。外商在一個地方設廠投資，目的是為了賺錢，當這個地方草木皆兵，不安穩不安全，自然蟬過別枝。

由此可見，中美即使有高級別官員進行會晤，頂多就是各自攤牌，各自表述，避免擦槍走火，但兩國關係斷不可能有真正改善。僅台灣問題，美國不可能放鬆攪局，中國更不可能作出退讓。只要這核心問題談不攏，美國繼續挑釁中國紅線，中美要改善關係肯定是千難萬難。