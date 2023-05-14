強詞有理：不必幻想

經過不斷死纏爛打要求「對話」之後，美方終於如願以償。白宮國家安全顧問沙利文與中國負責外事工作的王毅主任在奧地利維也納會晤，而且一談就是8個多小時，似有說不完的話題。有人認為這是中美關係開始緩和的積極信號，是嗎？恐怕言之尚早。老美向來說一套做一套，一次會晤並不能說明任何問題。去年11月兩國元首在印尼峇里島會面，拜登當面作出許多承諾，說了許多漂亮話，結果還不是轉眼就拋諸腦後。總統尚且言而無信，何況是國家安全顧問。

在美方惡意操作之下，中美關係跌至建交以來的最低谷，絕大多數中國人認清美國阻止中國發展的險惡用心，早已不抱任何幻想。所以，針對美方不斷要求對話溝通，甚至希望上門拜訪，中方一直不冷不熱、不理不睬。正如內地評論指出，並不是中國故意「冷落」美方，中國民意的真實反映就是這樣，美國既然幹了這麼多損害中國利益的事情，就不可能指望中國人無動於衷。

據外媒報道，華府為了紓緩「氣球事件」導致的緊張關係，以及為了尋求與中方對話，推遲了原定於2月份實施的針對華為等企業的新一輪制裁。注意，是推遲而不是取消，即是說新一輪制裁措施事在必行，只是時間問題而已。美方將此視為一種誠意，是不是太搞笑？實際上，拜登政府上台才兩年多，針對中國的經濟制裁已成為美國歷屆政府之最，連狂妄自大的特朗普也瞠乎其後。在這種情況下，中國人對美國能有好感嗎？能不冷淡嗎？

再舉一個例子。美國國防部長奧斯汀多次表達與中國新任國防部長李尚福對話的意願，見中方一直沒有回應，於是特意致函，希望可以在下月於新加坡舉行的香格里拉對話期間會面，似乎充滿誠意。其實大家都知道，李尚福早在2018年就被美國列入制裁名單，兩人見面不是很尷尬嗎？美方連撤銷針對李尚福的制裁也不願意，到底有多少誠意？會面又有何意義？

解鈴還須繫鈴人，中美關係這個死結是美國繫上的，當然應該由自己解開。很簡單，如果華府真想緩解緊張關係，在中美之間設置「護欄」，就必須改變對華敵視政策，尤其在台灣問題上不能觸碰中方底線，否則說甚麼都沒用，安排再多的高層會談也是枉費心機。反正中國有自己的戰略布局，不可能被美國帶節奏。