坦言集：波蘭因素

俄羅斯鄰近波蘭的飛地加里寧格勒本是德國普魯士故地，於二次大戰戰敗割讓，蘇聯改以蘇聯領導人加里寧命名。格勒（Grad）是古斯拉夫文，意指城鎮或堡壘。波蘭政府自5月9日起，把加里寧格勒改名為「Krolewiec」，即二戰前該地的波蘭語譯稱。

波蘭政府解釋改名是因加里寧涉1940年卡廷大屠殺，蘇聯軍隊在當地殺了二萬名波蘭平民，數千名波蘭軍官亦遭處決，加里寧格勒的名稱具負面含義。因此認定加里寧格勒名稱與該飛地無歷史淵源，但傷害了波蘭人的感情，而「Krolewiec」是擁有數百年歷史的名稱，屬波蘭文化遺產一部分，所以要將之回復原來普魯士舊稱。法律上波蘭沒權力改變別國領土名稱，改名只可行於波蘭政府執政的範圍。

波蘭政府此舉是把烏克蘭戰爭中與俄羅斯的當前矛盾演變成歷史衝突。一是翻二戰戰後政治決議的舊帳，顯然是挑戰二戰的政治決議，也暗示不接受由此而分割波蘭。二是挑撥俄羅斯與德國的歷史仇恨，改回普魯士舊名實質強調該地原屬德國，俄羅斯只屬戰後佔領。

波蘭長期被德俄等大國分割佔據，民族主義情緒強烈。不少人懷念16至18世紀波蘭－立陶宛聯邦時的波蘭黃金時期。當時佔地包括今天的白羅斯及烏克蘭，從波羅的海一直伸延至黑海。正正因為這種歷史情意結，波蘭從來都仇俄，並時刻不忘要恢復舊疆。

今次烏克蘭戰爭，波蘭出力至大，其中有說包含了對烏克蘭西部原波蘭舊地的政治意圖。從這個角度看，波蘭是極不願俄烏有任何的和談來終止戰爭，因為這會使它無機可乘。

歐洲不少人願意烏克蘭回復到2014年俄佔克里米亞的情況，因二戰後克里米亞歸屬蘇聯，背後因素是俄羅斯從蒙古金帳汗國後便長期據有克里米亞。波蘭為首是反對這樣主張，因為它不願接受二戰時列強將之分割，便以此推而廣之來反對當時的其他決議。2014年後堅持烏克蘭收復克里米亞，現在則公開質疑俄羅斯在加里寧格勒的主權。

今天烏克蘭的問題，若牽連到要推翻二戰的政治協議，與歷史矛盾夾雜起來，紛爭更大，也便更難以和解。尚且波蘭如此，其他國家若跟從的話，挑戰二戰或更早的疆界決議，歐洲便亂不可止了。亂因也不僅是新納粹主義的蔓延。