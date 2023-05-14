政情：母親節首佗B過 林琳嘆孕路坎坷

母親將我哋帶到呢個世上，係我哋生命中最重要嘅人。而適逢母親節前夕，已經係準媽媽嘅議員林琳就喺社交媒體上祝大家母親節快樂，提到今年係第一次懷住自己嘅小朋友一齊過母親節，慨嘆自己受孕路程坎坷，BB實在係得來不易。

林琳分享指，結婚4年，今次已係第4次大肚，因為子宮狀況一直比較差，包括有肌腺瘤，以及之前做過切除朱古力瘤嘅手術，每個月都會有一至兩個禮拜肚痛難耐，導致幾次懷孕都失敗告終。但不甘心放棄享受兒女福嘅林琳，喺醫生護士以及家人嘅支持下，接受人工受孕，並成功懷孕，雖然過程艱辛，例如要打好多針，又要抽卵、放卵、抽血、驗血甚至出現一啲突發狀況，但好彩都順利行到呢一步。

林琳又透露，BB花名叫波波，因為照超聲波見到佢又肥又圓呀！所幸成功懷孕後，不適就大減，冇乜點嘔，亦有胃口食嘢，只係人比較攰，現時仲做到嘢，返到工開到會，已經算非常幸運。

扶助生育 指政府要做多啲 佢又特別提到，香港女性普遍對自己身體唔係咁關心，個個顧住做嘢，到真係有生育計劃時可能已經成為高齡產婦，或太遲處理或治療身體問題。佢以自己為例，36歲結婚已係高齡產婦。佢建議政府要做多啲嘢，特別喺扶助生育政策方面，除咗雪卵之外，最重要嘅係要支援多啲年輕女性及早檢查。