政情：落後深圳 發展停滯 朱國強促港府諗計

朱國強所參加嘅羅湖考察團，儘管交流時間有限，但深感羅湖嘅發展及政策，都同香港融合而有周詳考慮。例如羅湖商業城一帶已陸續收地重新發展，積極推行新政策，讓香港青年成立創業基地，又積極探討多項特別管理安排，包括同香港相若嘅稅制、金融服務等，務求喺區內居住同發展，都可以同香港嘅生活接近，致力創造便利、具吸引力嘅營商環境。