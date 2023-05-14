政情：落後深圳 發展停滯 朱國強促港府諗計
深圳市近年發展迅速，相較之下香港就顯得停滯不前。教育界議員朱國強日前參加考察團，期間目睹內地積極推行新政策、美化邊境地區，反觀香港呢邊就充斥貨櫃場、堆填區，完全唔協調，慨嘆港府始終欠缺發展藍圖，政策前瞻性不足，佢敦促港府應高瞻遠矚，捉緊機遇與深圳並肩同行，定可創造雙贏局面。
朱國強所參加嘅羅湖考察團，儘管交流時間有限，但深感羅湖嘅發展及政策，都同香港融合而有周詳考慮。例如羅湖商業城一帶已陸續收地重新發展，積極推行新政策，讓香港青年成立創業基地，又積極探討多項特別管理安排，包括同香港相若嘅稅制、金融服務等，務求喺區內居住同發展，都可以同香港嘅生活接近，致力創造便利、具吸引力嘅營商環境。
勿故步自封 捉緊機遇 締造雙贏
對比深圳積極美化邊境地區，發展創科產業，朱國強指港府多年來將厭惡性設施北移，超級殯葬城、打鼓嶺堆填區、混凝土廠同焚化爐等，喺北部都會區發展方案出台後，即成為北部發展、深港融合嘅絆腳石。佢認為一河之隔嘅香港不應故步自封，促港府應高瞻遠矚，從政策同發展層面做到真正港深融合。
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