政情：$2乘車優惠 陳健波憂庫房重擔 梁翊婷斥無稽之談

政府連年赤字，更需審慎理財。身兼行政會議成員嘅議員陳健波近日多次指出，擔心長者兩元乘車優惠會導致財政沉重負擔，敦促政府檢討政策、打擊濫用行為，不過佢嘅主張，好多人都不以為然。觀塘前區議員梁翊婷就認為，有關福利開支每年可達百億元係「幻想」，又指為乘搭次數設限係不切實際，話與其喺長者嘅交通支出斤斤計較，不如着眼於基建工程過千億嘅超支金額仲好啦。

梁翊婷日前拍片，逐點反駁陳健波嘅主張。佢提到政策每年耗資近百億元嘅講法係謬誤。事關根據運輸署文件顯示，兩元乘車優惠由2012年開始推行至今，政府向參與計劃嘅公共交通營辦商累計發還67.3億元車費，即係話10年使咗67億。佢話享用優惠嘅門檻，近年雖降低至60歲以上嘅樂悠咭持有人，用嘅錢無疑係多咗，但頂多係每年30億左右。佢質疑每年百億支出嘅講法，係「幻想」出嚟。

「大型基建超支都過千億」 對於陳健波指出，在職人士享用乘車優惠並非政府嘅原意，梁翊婷形容係無稽之談。佢話睇番政府文件，勞福局前局長羅致光曾經表明，兩元乘車優惠計劃嘅受惠年齡調低至60歲，係藉住減低交通開支從而鼓勵長者工作，希望更多銀髮族可以重投勞動市場或從事義務工作。至於陳健波主張為乘搭次數設限，梁翊婷就話「（手窊）爆頭」，話長者出街來回一轉已經係搭兩次車啦，若果中間去湊吓孫、買吓餸，搭多幾轉隨時五、六次以上，又有幾出奇呀？

佢話港珠澳大橋、沙中綫、機場三跑等大型基建工程超支，加加埋埋過千億，係咪更值得就呢啲超支項目而向相關工程公司問話呢？佢話幫市民慳番啲錢，好過同長者計較搭車嗰十元八塊。

之不過，梁翊婷都同意兩元乘車優惠存在濫用情況，但佢相信喺加強罰則方面，爭議冇咁大。佢話長者喺社會工作咗咁多年，退休之後享受一啲社會福利，實在無可厚非，更何況喺內地，長者搭車免費，連兩元都唔使畀，而內地嘅福利制度，又是否值得香港倣效呢？