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闖店舖收保護費 兩男就逮

【本報訊】上周五下午3時許，執法人員接獲報案，指有兩名男子到荃灣川龍街一間店舖，懷疑索取保護費。人員接報到場了解，經進一步調查後，於同日下午在荃灣區內，以涉嫌「勒索」拘捕兩名分別姓郭（46歲）及姓林（44歲）男子，同時檢走兩部手機及二人犯案時身穿的衣物。被捕人士已被帶走扣留調查。
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