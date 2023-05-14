大鼠戊肝 殺入慈正邨 揭老鼠四竄

患者工作大廈垃圾堆積 惹群鼠搵食 衞生署衞生防護中心因應一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，聯同食物環境衞生署防治蟲鼠事務諮詢組人員到病人居住地點黃大仙慈正邨和工作地點所在大廈新蒲崗安達工業大廈進行環境調查。在慈正邨時發現小量鼠迹和潛在鼠隻匿藏點，房屋署即時在邨內設置捕鼠器，以作進一步調查。另外，中心和食環署人員視察安達工業大廈時亦發現有明顯鼠患，後巷有垃圾堆積，衞生環境並不理想。

房署置捕鼠器補鑊 調查人員即時要求物業管理人員改善該處的環境衞生，並向他們發放防治鼠患指引和管理守則，以及就防治鼠患提供專業意見。中心會繼續監測戊型肝炎病毒，包括於臨床樣本檢測人類及大鼠戊型肝炎病毒。食環署、房屋署及相關地點的物業管理人員亦會持續強化防治鼠患措施，以加強滅鼠工作的成效。

戊型肝炎主要是透過糞口途徑傳播。然而，人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明確。根據文獻資料，可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、直接接觸齧齒動物、或接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件。

要預防戊型肝炎或大鼠戊型肝炎感染，市民應保持良好個人、食物及環境衞生，如進食前須徹底洗手，食物應妥善儲存或放入冰箱，不要長時間置於室溫環境下，並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居。有嚴重長期病患的長者（尤其曾接受器官移植的人士）、懷孕婦女、慢性肝病患者和葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（又稱G6PD缺乏症）患者等高危人士，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情，因此更應加倍小心。

一般而言，齧齒動物（如老鼠）可以直接或間接傳播多種疾病給人類。市民應採取以下措施：在居住環境中除去可供齧齒動物作為食物或巢穴的源頭。妥善儲存食物於有蓋的容器內，並小心儲存及處理寵物的食物，避免成為齧齒動物的食物；丟棄的垃圾及廚餘應放在有蓋垃圾桶，並需每天清理；保持地方清潔，特別是垃圾房和樓梯清潔。避免堆積雜物；及定期巡查花床及通道避免齧齒動物出沒。