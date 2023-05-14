金行劫案 欠債典當贓物 爛賭保安自首

被職員扯下背囊 遺證件身份曝光 觀塘前日發生持械行劫案，一名獨行匪徒，在光天白晝下闖入珠寶金行，揮動鐵錘多番狂扑飾櫃，惟因防爆玻璃牢不可破，僅能掠去一隻龍鳳鐲落荒而逃。金行職員嘗試制服匪徒，糾纏間扯下其身上背囊，內裏的保安員證件及手機等物品頓成破案關鍵。執法人員循線追查，有人疑自覺走投無路，最終在案發後9小時自首。據悉，疑犯任職保安員，疑因欠10萬元賭債鋌而走險，掠得的龍鳳鐲即時變賣套現，人員其後已起回贓物。

前日下午約1時，一名獨行匪徒，闖入物華街49號地下一間珠寶金行，先舉起疑似手槍物體高呼「打劫」，繼而揮錘連環狂扑右方靠近店門的飾櫃，惟用盡九牛二虎之力，只能在防爆玻璃上砸出一個小洞，並從缺口中掠取一隻約7克重、約值5,700元的龍鳳鐲，繼而奪門騎乘單車逃去。案發期間，一名姓郭（71歲）職員嘗試制止，惟遭匪徒以一把懷疑氣槍指嚇，並施展「金蟬脫殼」卸下背囊狡脫。

執法人員事後檢查該個背囊，發現內裏放有手機及保安員證件等個人物品，隨即鎖定涉案人士身份。

人員根據情報分析及翻查「天眼」片段，發現疑犯離開金行後，直接騎乘單車返回牛頭角寓所，未幾更衣後出門。人員隨即循線搜捕，並向疑犯同事及家人查問。至前晚約10時，一名姓陳（46歲）男子自行向執法部門自首，人員經初步調查後，以涉嫌「持械行劫」把他拘捕。

寓所檢鐵錘氣槍現金 據悉，有人犯案後立刻在區內典當在金行掠取的龍鳳鐲，人員其後在當舖尋回贓物，同時在疑犯的住所，檢獲懷疑涉案的一把鐵錘、一把氣槍及約3,000元現金。

疑犯報稱任職保安員，他已被扣留調查。執法人員指，匪徒曾於案發前一至兩日在案發的珠寶金行附近「踩線」，初步相信有人因欠下約10萬元賭債而犯案，沒有其他同黨。