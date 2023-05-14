疾馳失控撞貨車 房車毀爛困司機

【本報訊】昨日凌晨近1時，一輛私家車沿粉嶺公路行駛，當駛至近南華莆對開，車輛懷疑失控撞向一輛貨車，貨車捱撞後右邊車頭損毀，油箱更被撞至爆裂漏出燃油；私家車則車頭毀爛，前後泵把甩脫，車廂安全氣袋彈出，並且逆線停在路中。有途經駕駛人士見狀，隨即協助報案。

4漢嘗試協助救援 救援人員接報趕至，姓蔡（27歲）私家車男司機雙膝受傷，經敷治包紮後再由救護車送院治理；姓廖（60歲）貨車司機沒有受傷，留在現場協助調查。由於現場遍地油漬，人員遂於路面灑上木糠清理。

據悉，事發前有4輛私家車在公路疾馳，其中肇事私家車被懷疑曾緊貼另一車輛沿快線前行，期間失控與貨車相撞。意外後，私家車司機懷疑一度被困，未幾有另外兩部私家車駛至，車上4名男子嘗試協助救援。

另外，昨日清晨5時許，一輛接送員工的雙層九巴，沿觀塘偉業街往九龍灣方向行駛，當駛至近九龍灣體育館對開，懷疑失控與一輛的士碰撞，的士繼而閘向巴士車頭，事故中幸無人受傷。執法人員正就兩宗車禍的經過及原因展開調查。