3內地漁民1遇溺 駕艇求救闖港水域

送院惜告不治 兩人非法入境被捕 執法部門昨晨接報，指西貢銀線灣有人遇溺昏迷，救生員正替事主急救。人員趕至救援，把事主急送醫院搶救，惜最後不治。據事主的兩名同伴聲稱，他們3人均為內地漁民，早前駕乘快艇到大亞灣附近潛水捕魚，惟期間事主遇溺，獲救時昏迷，他們情急下遂駛入香港水域求救。由於二人涉嫌非法入境，執法部門經初步調查後，把他們拘捕帶走，稍後交由相關部門跟進，事件原因仍在進一步了解。

大亞灣對開潛水撈捕 消息指，昨日早上時分，3名內地惠州男漁民，駕乘快艇在深圳大鵬半島近大亞灣對開一帶水域潛水撈捕海產，期間一名45歲男子懷疑遇溺，同行兩人察覺發生事故，慌忙把他救返艇上，惟當時事主已經陷入昏迷。面對茫茫大海，二人求救無門，眼看同伴危在旦夕，他們把心一橫，遂決定冒險駕駛快艇闖入香港水域急尋「救兵」。

至上午10時許，快艇駛至西貢銀線灣泳灘，二人急不及待跑向當值救生員，用普通話交代事件大致經過。救生員察覺事態危急，快步隨同他們走向快艇，發現身穿潛水衣的事主臉色紫青，並且陷入昏迷，遂趕緊把他移送岸上，替其施行心外壓急救並報案求助。救護員接報趕至，接手替事主急救並由救護車送往將軍澳醫院搶救，惜至上午11時18分，事主被證實不治，至於其死因則有待驗屍後確定。

現場所見，涉事快艇長約4米，僅得一個舷外機，艇上放有潛水鞋及魚網等雜物，並且裝載魚、蟹和海膽等魚獲。執法部門經初步調查後，由於兩名分別41歲及47歲的同伴並沒有香港身份證明文件，遂以涉嫌「非法入境」拘捕二人，並把他們帶走扣留調查，稍後會交由相關部門跟進。