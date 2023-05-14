冚無牌吧毒吧 多區拉人

【本報訊】執法部門於上周五進行代號「戰馬」行動，打擊油尖區內無牌賣酒及酒吧內的非法活動。行動延續至昨日凌晨，期間共搗破4間無牌酒吧，並在另一酒吧內偵破販毒活動。行動中，人員共拘捕45人，並檢獲639支烈酒及416支啤酒飲品，總值約20.9萬元。

檢氯胺酮可卡因等 上周五清晨約6時，人員突擊搜查尖沙咀漆咸道南107號一間酒吧，搜出14包共重約8克的懷疑氯胺酮及約一克懷疑可卡因、沾有懷疑可卡因粉末的紙幣、電子磅及大量包裝工具，檢獲的毒品總值約5,000元。酒吧姓何（20歲）男負責人及3男2女（19至48歲）職員涉嫌「販運危險藥物」被捕。

此外，被搗破的無牌酒吧，分別位於尖沙咀加連威老道77號、38號、柯士甸路3號及油麻地廟街272號，各間酒吧分別姓余（37歲）、姓任（37歲）、姓陳（46歲）及姓吳（45歲）男負責人，以及共3名男職員（27至37歲），分別涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。人員亦以涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」，拘捕4間酒吧內共16男16女（21至43歲）酒客。而在加連威老道77號酒吧內被捕的酒客當中，人員在其中一名35歲女子身上，搜出52粒懷疑搖頭丸，市值約2,300元，她亦涉嫌「藏毒」被捕。

另外，執法人員於上周五晚上約9時，突擊搜查深水埗南昌街203至211號一商廈單位，搗破另一間懷疑無牌樓上酒吧，檢獲147罐啤酒及一批音響設備，並以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「藏有酒類飲品可作販賣用途」及「經營無牌卡拉OK場所」拘捕一名65歲男子，他已被扣留調查。單位內另外5男6女（41至71歲），則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」，人員已向他們發出警告。