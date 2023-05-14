澳門消息：墮高級交友網援交騙局 中年漢失16萬元

【本報綜合報道】澳門一名中年男子墮援交騙局失款。男事主報稱去年11月在網上認識一名女網友，經對方介紹下登入一個「高級」交友網，聲稱網站內女子可約外出見面，但是需要支付8,240澳門元註冊會員，事主信以為真付款，註冊後約該名女網友到一間酒店見面。

但該女網友在約定時間並沒有出現，她事後解釋稱因車禍無法赴約，指示他下載一個名為「幣安」的應用程式辦退款手續，事主聯絡客戶服務員，對方要求他先重新轉帳8,240澳門元，方可獲退款。

18次轉帳 考慮一個月報案 其後事主不斷被指操作應用程式出錯，被騙轉帳18次款項後，最終沒有收到任何退款，至上月4日，該女網友及客戶服務員更失去聯絡，他登入「幣安」應用程式，發現款項餘額「清零」，方懷疑墮援交騙局，再經考慮一個月後，在日前報警求助，經點算合共損失16萬澳門元。