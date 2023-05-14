澳門消息：百萬投資加密幣 帳戶被凍 男子始知被呃

【本報綜合報道】澳門騙案不斷，一名男子墮投資騙局損失百萬元。事發於今年3月下旬，年約30多歲的男事主在手機社交通訊軟件被一名男子加為好友，對方聲稱因發現與事主有相同的投資老師，因此才加事主為好友，以便交流投資心得。

男事主不以為意，直至上月初，對方游說他投資加密貨幣，事主心動按建議下載「幣安平台」應用程式，並充值100萬澳門元投資，其後，對方又再游說他下轉至另一個平台投資，聲稱可以因此收取平台提供的額外獎金。

事主轉至新平台後收到額外10%的加密貨幣，於是繼續進行多次投資，見加密貨幣數量翻倍，事主滿心歡喜下，不虞有詐。當他打算提取現金時，平台的客戶服務員卻指他的投資帳戶被凍結，原因是懷疑他清洗黑錢，要求他充值解凍。事主因現金不足，無法再充值，至近日與友人談起事件時，方懷疑被騙，於是報案，執法人員正對案件展開調查。