入境處 遣返23越南人蛇 多屬假難民作奸犯科

12年燒110億公帑養治安毒瘤 假難民禍港多年，政府過去12年耗費110億元公帑養「毒瘤」，不少假難民在港從事不法活動，作奸犯科，威脅治安，入境處前日（12日）再次執行遣送行動，將23名越南籍非法入境者遣返越南。該批人士包括11名男子及12名女子，涉及22名曾在香港提出免遣返聲請但不獲確立的人士，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄。

湧港搶灘 敗壞治安 入境處表示，會繼續加快遣送程序，視乎實際情況和需要，採取一切合適措施將非法入境者及逾期逗留人士盡快遣離香港。事實上，南亞幫多年來湧港搶灘，抵埗後即「舉手」提出免遣返聲請，不少人抵港後為搵快錢壞事做盡，敗壞治安。最新數字顯示，今年首季共146名非法入境者，當中38%（即55人）為非華裔人士，國籍包括越南、巴基斯坦、孟加拉及印度等。

根據入境處及其他執法部門的資料，在2020年至今年3月期間，被截獲的非法入境者數目，以及當中非華裔非法入境者的數目，均有下降趨勢。其中非法入境者數目於2020年、2021年及2022年分別有1,949名、2,226名及1,155名；而當中屬於非華裔人士的，上述3年分別有1,121人（佔整體58%）、850人（38%）及482人（42%）。非華裔非法入境者偷渡來港的方式以水路為主，其餘則以陸路偷渡來港。

為堵截非法入境活動，入境處等一直聯同內地有關當局加強執法，並自2016年起展開專項行動，持續打擊非法入境罪行，亦曾多次針對非華裔非法入境者採取執法行動，加強堵截。在持續進行嚴厲打擊行動下，被截獲的非華裔非法入境者人數由2015年的月均318人，減至2022年至今年3月期間的月均36人，減幅近90%。入境處亦在全港打擊非法僱傭工作，減低非華裔人士進入及逗留本港的經濟誘因。

黑幫招攬 壞事做盡 假難民滯港期間作奸犯科，部分更受黑幫招攬，自2018年至今年2月，共1,658人因從事黑工被捕，干犯刑事罪行被捕的則有4,466人，罪行包括傷人及嚴重毆打、嚴重毒品罪行及爆竊等。

除治安問題，假難民亦是本港財政的無底深潭，目前滯港的免遣返聲請者多達1.5萬人，當中逾97%獲擔保外出而獲發「行街紙」。當局2023/24預算花費14億元在他們身上，較去年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%。其中3.89億元用於審核聲請和處理有關上訴及呈請；5,700萬元遣送聲請不獲確立者；1.71億元用於公費法律支援，以及7.84億元人道援助。而本年度預算開支較去年度花費多，主要是由於上訴委員會加快處理與聲請相關的上訴，由2022年處理約1,500宗，提升至今年起每年完成處理不少於3,000宗。