智方便將推「授權數據交換閘」

【本報訊】近年港府致力推廣「智方便」應用程式，除用來證明身份，並在程式內輕易連結至各個政府部門使用服務，如近日市民收到的稅單就可在程式內報稅。有研發中心指正與政府資科辦合作，將推出「授權數據交換閘」，讓市民可選擇授權相關政府部門，透過系統及數據互通方式，交換個人資料，亦省卻重複輸入的程序。

研加快AI學習 紓司機人手荒 物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚指，除了「智方便」將添加新功能，提及近日香港國際機場引進了無人駕駛自動車，以測試運載貨物、行李能力；他知悉已有負責自動駕駛技術的科學家，亦正研究利用CHATGPT功能，大量生成更多的路面交通教材，令人工智能學習速度可以大幅加快；他預料相關技術可應用在的士、貨車、小巴司機等行業，改由「駕駛安全員」監控無人自駕車，以解決香港日益老年化的的士、貨車、小巴司機等行業人手短缺及高齡化情況。

此外，為鞏固本港航運中心地位，黃廣揚稱本港大學研究人員的初創公司，正設計製造無人自動駕駛船隻，其應用範圍可包括海域巡查，嚴防走私及各種海上犯罪情況等。而研發中心已與廣東省電子口岸管理有限公司，以及兩間廣東科技公司共同簽署合作備忘錄，在智慧口岸、通關、單一窗口、大灣區城市口岸互聯互通等領域進行科學研究。