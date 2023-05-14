港車北上未實施 當局研粵車南下

【本報訊】「港車北上」計劃下月起接受申請，7月1日起實施，獲批的港車可經港珠澳大橋口岸往來廣東及香港；而運輸及物流局局長林世雄認為，「港車北上」計劃有利加強港人認識內地及融入大灣區，他又指廣東省市民亦希望駕車來港，因此港府正研究「粵車南下」課題，但香港面積小，具體安排仍需仔細考慮。

林世雄指出，相信「港車北上」計劃會為香港市民北上提供一個新途徑，可令香港市民熱衷自駕前往廣東，指措施為市民前往廣東進行短期探親、商務、旅遊提供新途徑，不僅有利於增強香港人對內地的認識，更有利於融入粵港澳大灣區發展大局，預計未來將有45萬輛香港私家車可受惠。

機場處理人流 達疫前一半 對於「港車北上」會否增加名額數量及開放除港珠澳大橋之外的其他陸路口岸，林表示，政府會根據市民的反應、申請流程的順暢程度、私家車驗車等情況，綜合評估申請數量，決定之後是否增加計劃的名額。

此外，林世雄指本港的航空業，疫情前香港國際機場一年已處理7,000多萬人次的人流，而在過去三、四月已恢復到疫情前大約一半的客流量，預料今年年底能夠恢復到八成左右。