倘回贈未達標 港鐵將再推半價乘車日

【本報訊】港鐵在周末再次推出半價乘車「感謝日」，適逢遇上一年一度的母親節，預料市民乘搭港鐵外出的需求大增，港鐵亦在這兩天假期加開班次，以應付載客量激增。港鐵又表示，如共4天的「感謝日」回贈金額未達標，將會安排新的半價乘車日。

港鐵昨起連續兩日再度推出「感謝日」，市民使用八達通或二維碼乘搭港鐵，包括東鐵綫來往羅湖和落馬洲站的過境車程，可享半價優惠，而優惠範圍亦包括輕鐵和港鐵巴士；而相關優惠可與轉乘優惠、特惠站優惠、及全月通連接車程75折優惠同時使用。

有東鐵客慳車費 趁機返內地 對於港鐵再次推出「感謝日」，在東鐵綫上水站有乘客表示，特意為了半價優惠而安排周末到內地消遣，以節省車費；有乘客對港鐵在周末推出優惠感到滿意，認為能滿足假日出行需要。惟有市民指港鐵事故頻生，推出優惠回饋是「治標不治本」，寧願港鐵提升服務質素以減少故障；又指半價優惠只維持兩天，受惠乘客不多，若港鐵不加票價會更為理想。

港鐵表示，感謝日期間大部分時段會加密班次，兩日合共增加660班車，輕鐵亦會行駛更多雙卡車以增加載客量；亦會在港鐵站增加額外人手協助乘客，港鐵將密切監察車務情況，因應實際需要，適時調整列車服務及人手安排。

港鐵推出的4天「感謝日」，是因應早前政府與港鐵完成票價調整機制後，引入「特別車費日」，讓乘客可以半價乘車，以取代原有為期半年的97折優惠。按照機制，港鐵會就上一年度因服務延誤的罰款金額，每2,500萬便提供一天半價日，原定今年會有4天，其中兩日已於上月結束。港鐵指，會確保回贈的金額透過「感謝日」悉數回饋乘客，若優惠完結後尚有餘額未完全回饋，會適時再安排多一天回饋乘客。