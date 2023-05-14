展覽車巡迴多區 拉近親子關係

【本報訊】今日歡度母親節後，各位貼心子女就要思考下月父親節節目。惟經濟環境未穩定，家長工作繁忙，子女亦忙於學習功課，親子時間愈來愈少。為鼓勵家長與子女增加互動時間，教育局發起家長運動，以流動展覽車四出巡迴多區作宣傳教育工作。

製手作填心意卡 感謝父母 負責活動牽頭的教育局副局長施俊輝表示，他是兩名孩子的爸爸，鼓勵家長多與子女透過製作小手作或玩樂，享受親子時光，亦藉在父母的陪伴和引導下建立正向思維和正面價值觀。「常感恩，常讚賞，愛伴你同成長」流動展覽車將由即日起至6月中旬，在全港約30個地點停泊，為家長及子女提供活動及教育資訊。

流動展覽車內設有適合家長和小朋友的活動和資訊，如親子手作坊，讓小朋友製作獨一無二的小手作和填寫心意卡送給媽媽、爸爸以表謝意，亦會播放精彩影片及派發親子桌上遊戲和其他精美紀念品，教育局歡迎家長帶同子女參與。

此外，教育局亦在各個社交平台推出「家長智Net」專頁及視像頻道，透過社交媒體發放最新家長教育資訊和活動，讓他們藉此掌握促進兒童全面發展的育兒知識和技能，促進子女及自己身心健康。