暑熱停工 各界質疑指引效用 勞福局死撐可檢控

明起推行「齋建議」 不排除職安例出招 勞工處明日起推行《預防工作時中暑指引》，按天文台暑熱指數發出工作暑熱警告，分紅、黃、黑3個級別，安排員工休息時間或停工，有關指引只屬建議性質，被批靠僱主良心恐難助工人。勞工及福利局局長孫玉菡表示，雖然指引並非法例規定，但不代表沒有法律後果，指引生效後，勞工處會加強巡查，向不遵從的僱主發出勸喻或警告；如再不跟從，而工作地點又有中暑風險，不排除引用《職安健條例》的「僱主一般責任條款」控告。

稱有彈性 盡量擴大涵蓋面 孫玉菡指出，暑熱指數包含溫度和濕度，更全面和科學，訂立指引前已諮詢醫生等專業意見，並參考天文台數據，希望在實施初期盡量擴大涵蓋面，而在初夏推出指引，目的是讓業界有時間適應，他又稱，指引有足夠彈性，非鐵板一塊，僱主可按實際情況決定怎樣執行，在同一個工作地點，例如地盤、紮鐵、泥水、釘板等不同工種，可以協調休息時間。

勞工處副處長馮浩賢則稱，天文台發出的工作暑熱警告與暴雨警告類似，暑熱指數愈高，代表中暑機會愈高，當局期望僱主可因應不同級別，預早採取措施預防中暑，而非計算某種情況出現的頻率。

馮續指，天文台暑熱指數經由電腦發出通知，因此只要擁有智能手機，所有相關單位便會獲得通知；至於指引推出後，當局將會全方位檢視，並會因應實況，考慮是否需要微調指引。

供安全工作環境 僱主有責 另外，漁農自然護理署農林助理員在大嶼山芝麻灣植樹期間被野蜂螫傷後昏迷，送院搶救後不治。孫玉菡稱對事件深表關注，並對死者家屬致以最深切慰問。他指當局對於不同工作間工作安全都有要求，確保員工的工作環境安全可靠，以及工作期間獲得適切保護。

被問到工作期間可能面對蜜蜂威脅，工友是否規定要着保護衣；他說，工作場所有不同情況，勞工處會根據一般責任要求僱主，因應風險為員工提供安全工作環境。