深水埗擬推社區大廳 拓劏房戶生活空間

【本報訊】政府計劃透過「社區大廳」為劏房戶提供額外生活空間及人際網絡，並擬於油尖旺、深水埗、九龍城等劏房較集中地區試行。勞工及福利局局長孫玉菡表示，扶貧委員會研究引入有關概念，為劏房戶提供「聚腳點」，譬如可讓兒童在「社區大廳」做功課、用膳，甚至洗澡等，以減少他們留在不適切居所的時間。

孫玉菡希望今年內能夠於多地推行「社區大廳」項目，不過具體地點，暫時未有細節，原則上應於劏房戶附近，劏房較集中於深水埗、觀塘及油尖旺。

他希望藉「社區大廳」發揮鄰里互助的精神，並提供共同空間讓劏房戶相處。他說，項目應該盡量不收費，政府會邀請商界和民間合作推展，並交由非政府機構營運。

設多用途場地 非現金捐贈 根據勞福局在立法會文件介紹，社區大廳理念是通過跨界別合作，為劏房戶提供額外生活空間及人際網絡，包含3個元素，一是生活空間，提供共享廚房、飯廳、用作做功課及上興趣班的地方、做運動的共用空間等；二是社會資源，提供來自商界和地區組織的非現金捐贈，例如食物；三是健康生活，即提供健康講座、基本健康評估及轉介服務等。