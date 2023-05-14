經濟陷困 日湊逾11句鐘勞心 兒童照顧者苦不堪

難投身職場 逾3成焗借錢應付開支 調查發現，經濟困難是兒童照顧者的主要壓力來源，以致未能為子女提供足夠的學習資源。面對收入不足，超過30%照顧者表示需要以借錢應付開支，逾70%受訪者認為政府需要引入推行「兒童照顧者津貼」。團體認為政府應正視他們的需要。

「照顧照顧者平台」上月底到本月初以網上問卷形式，訪問了700多名照顧一名或以上的18歲以下兒童的照顧者，其中74%受訪者全職照顧家庭，另有逾70%受訪者個人收入少於一萬元。調查發現，照顧者每日平均照顧時數高達11.8小時，惟過半數受訪者反映無人能分擔照顧工作，只能獨力承擔照顧壓力。

近9成需領政府各種補貼 至於主要壓力來源方面，約28%受訪者表示因經濟困難，未能為兒童提供足夠學習資源，其次為家庭收入不穩定或不足等。面對收入不足，超過30%照顧者表示需要以借錢應付開支，其中約5%曾向銀行或財務公司借錢。調查亦發現，有超過85%的照顧者家庭領取政府各種補貼，其中大部分人領取全額學生書簿津貼、車船津貼，以及在職家庭津貼。

另外，調查當中，有特殊學習需要（SEN）兒童照顧者有230位，佔整體約33%，約45%受訪者表示，每月支出均沒有特殊學習需要訓練或評估開支。

SEN訓練費貴 失治療機會 團體表示，SEN訓練費用昂貴，譬如一節50分鐘的課程，收費高達980元，令基層家庭難以負擔，亦令SEN兒童錯失治療的黃金機會。

團體指出，兒童照顧者有不少高危群體，例如SEN兒童照顧者、幼兒照顧者、單親兒童照顧者等。他們較一般兒童照顧者承受更大壓力，同時支援亦較少，加上政府即將推行的照顧者政策，並不支援兒童照顧者。團體認為政府應正視他們的需要，包括設立普通額及高額津貼，並針對有特殊學習需要的兒童照顧者，以及單親兒童照顧者等群體制訂，針對社會保障政策。