醫健：齒生有你：牙齒變色成因不同 須對症下藥

人有乳齒和恒齒，有沒有發現乳齒比恒齒白，而恒齒往往呈微黃色。那是因為牙齒內的象牙質是微黃色的，恒齒表面的珐琅質較乳齒透明，因此象牙質顏色較易透出，令恒齒看起來較黃。而隨年紀增長，象牙質亦會增厚，令牙齒變得更黃。

牙齒的顏色亦會因內在及外在的因素轉變，其治療方法亦不一。

內在因素及治療方案 牙齒表面顏色呈藍色和/或啡黃色：有些人小時因病服用了四環素，造牙的細胞會吸收四環素，令牙色轉變。漂白牙齒或作貼面修復可改善狀況。

白斑或帶啡黃：可能是牙齒長期吸收過量氟化物，形成氟斑牙；或乳齒蛀壞而令牙髓受到感染，細菌經乳齒牙根影響未長出的恒齒，使恒齒正在形成的珐琅質出現啡黃或白斑。治療方法乃清除啡黃部分，再填上牙齒顏色補牙物料。

灰黑色：牙齒因創傷或蛀牙而壞死，壞死的牙髓會釋放有色物質，它們滲入象牙質後令牙齒漸變成灰黑色。此時牙齒應先接受根管治療，再作漂白、貼面修復甚至鑲人造牙冠。

外在因素及解決方案 牙齒表面顏色帶啡黑色迹：經常飲咖啡及茶等，飲料色素會沉積在牙齒表面。另外吸煙會形成厚重的煙垢，煙草中的焦油和尼古丁會產生頑固色斑。該類人士可用浮石粉或噴粉清除啡黑色迹，然後用清潔膏磨滑牙齒表面。減少飲用深色飲品，同時建議戒除吸煙，保護口腔和身體。

綠色或橙色迹：牙齒沒清潔乾淨，積聚在表面的牙菌膜吸收了食物色素。尋找牙醫洗牙以清除牙菌膜及色素。建議早晚用含氟牙膏刷牙，以及使用牙線保持牙齒衞生。

紅色：香港不多人吃檳榔，不過檳榔愛好者的唇會變紅，而牙齒也會染成紅色。減少食用檳榔便能解決染色問題。

一排亮白的牙齒令人更漂亮自信。所以我們應早晚刷牙和避免上述後天因素。如果有需要，亦可考慮由牙醫進行的牙齒美白治療。

香港大學修復齒科學臨床助理教授余逸如、香港大學修復齒科學臨床助理教授林宇