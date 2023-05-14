治療眼中風 輕鬆聽世盃

【本報訊】患上中央視網膜阻塞、即「眼中風」的歐陽先生，初時有一隻眼睛完全看不到影像，但接受高壓氧治療後，已恢復部分視力，更可初步看到影像。他又指治療過程中毋須打針，治療過程中十分舒服，甚至可躺在椅子上「聽」世界盃。

曾在東區醫院高壓氧治療中心接受治療的歐陽先生表示，有一隻眼睛無法看到身邊事物，影像漆黑一片，院方指他患上中央視網膜阻塞。歐陽補充，在接受治療的過程中感覺十分舒服，不需要打任何針，更毋須服用藥物，每次治療時間大約兩小時。

毋須打針食藥 一次見效 他憶述接受治療當天為世界盃總決賽最後一場，在治療室內猶如太空人一樣，「躺平」在椅子上一邊聽着世界盃賽事，一邊接受治療；而其他病友在治療過程也感覺較為輕鬆。在完成治療並相隔一個晚上後，視力由全部漆黑，轉為可見更多黑白影像，亦可看到一格格並帶有模糊彩色的影像。

歐陽先生指，印象中當時5日半內接受了10次治療，很快便改善眼水腫，但治療後仍有需要3個月檢查一次，而3個月內視力已由初時恢復至0.6，繼而達致0.8的視力。