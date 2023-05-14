東院高壓氧治療中心 下月添兩單人艙

紓慢性病人輪候 提高靈活性 高壓氧治療常用於救治一氧化碳中毒的急症病人，亦可幫助慢性病人治療長期不愈的傷口。該技術可縮小體內氣泡大小，增加身體組織中的氧氣分壓，從而消除血管氣泡阻塞、促進血管增生、改善白血球功能、促進造骨細胞形成等。全港首間高壓氧治療中心設於東區醫院，在慢性病治療方面，至今已服務逾4,000人次，該院將引入兩個單人治療艙，預計每個單人艙每日大約可服務4人次，有助減少慢性病人輪候時間，亦可為患傳染病患者作隔離治療。

該中心顧問醫生殷榮華表示，高壓氧治療中心設有多人治療艙，由2018年9月起投入服務，初期主要處理危重以及緊急病症，至今已服務約2,000人次；其後於2021年1月起為非緊急慢性病症患者提供治療，至今已服務逾4,300人次。他提到，最常運用高壓氧治療的緊急病症有一氧化碳中毒、中央視網膜動脈阻塞，個案分別佔整體的41%及16%。

殷續說，多人治療艙最多可同時治理8名慢性病人和兩名重症病人；治療期間，會有一名醫生或護士在艙內，亦有醫生或護士及技術人員在艙外統籌及支援；但因空氣條件所限，醫護人員每24小時只可入艙工作一次。該院將引入兩個單人治療艙，以提升治療靈活性，預料於下月起投入服務。

接收診所轉介個案 該中心病房經理孫曉君表示，在病人治療流程方面，該中心會接收醫院管理局轄下醫院或診所轉介的個案，並安排合適治療病人到中心作評估。治療前評估包括病況紀錄、進行X光和心電圖檢查、耳膜檢查、驗血和傷口評估。中心會解釋治療注意的事項，例如認識艙內環境、治療時間、氧氣輸送方法、須更換治療專用的服飾，以及違禁物品。治療前，該中心亦會評估並記錄病人當日的身體狀況和維生指數等。

治療期間，艙內護士會指導患者加壓時平衡耳壓，病人也須佩戴面罩或頭罩以傳送氧氣。醫護人員亦會觀察治療期間病人情況，並提供合適治療。在完成治療後，醫護人員會記錄病人維生指數和檢查耳膜，並安排下次治療。若有需要，醫院也會安排他們住院觀察。