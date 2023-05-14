新冠復熾確診飆 專家又谷針

疫情未達頂峰 變種削疫苗武功 疫情復熾，衞生防護中心由4月30日至5月6日，錄得2,927宗新冠病毒個案，較對上一星期增加超過兩成，亦創2月初以來的今年新高。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌相信，今波疫情仍未到達頂峰，隨着不少市民感染或接種疫苗超過6個月，加上目前流行的Omicron分支XBB病毒，令疫苗防感染功效大減。他呼籲高危群組包括長者、免疫系統失調人士、孕婦和醫護人員，及時接種疫苗加強劑。

雖然世界衞生組織不再將新冠病毒列為「國際公共衞生緊急事件」，顯示新冠病毒已經變成風土病，不過按疫情趨勢，他相信政府對新冠病毒應變級別會維持在緊急，亦毋須太快下調。

相隔滿半年則可接種 疫苗方面，政府批准多兩款新冠疫苗在港使用，均是用作「溝針」，其中康希諾疫苗使用第一代腺病毒技術，18歲以上、以往接種科興疫苗人士可以考慮接種。

至於莫德納二價疫苗，則適合12歲或以上人士接種。他提醒長者等高危群組，毋須太着意過往接種劑數，只要最後一針接種滿6個月，都可接種加強劑。有研究發現有新冠患者服用抗病毒口服藥後再感染，許樹昌指出，研究中沒有服藥而自然康復的患者，亦有再感染情況，而服用口服藥後再感染的患者，康復後抗體是最高，他認為毋須過於擔心。

雙疫夾擊 病房爆滿 而流感方面，許樹昌指上月底的呼吸道樣本流感確診率為20%，到上周已經回落至9.8%，相信幾星期後只會剩下零星個案。不過他指新冠和流感夾擊下，醫院內科病房爆滿，部分入住率達到120%，他呼籲病人先到私家診所求醫，非緊急不要前往急症室。