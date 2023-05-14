疫後首個母親節 花束銷情淡靜

【本報訊】花商早已入貨，準備「康乃馨花束」予「廿四孝」子女表孝心。不過，通關後首個母親節，部分花店稱市況較過去數年淡靜，入貨態度較保守，集中推出「大路」花束應節。亦有花店推出母親節限定花束，但紮花師人手有限，人工較貴，需要調升售價。

旺角花墟的花店紛紛展示節日布置，將康乃馨盆栽、花束等擺於店舖門面，紅、橙、黃、粉紅、紫色的康乃馨盡現眼前，有花店於花籃加上伴隨母愛的小裝飾。花墟聚集不少孝順子女、一家人選花，準備花束，為母親製造驚喜。

若自行插花，孝順子女可單購康乃馨鮮花，一般售60元一紮、100元兩紮，另可加上玫瑰、向日葵或其他襯花。若不懂插花，子女們也可挑選盆栽、花籃或預訂花束，一般花籃售價約百多元，花束則視乎襯花種類，若配玫瑰、牡丹的會較貴，普遍約300多元起。

花束偏「大路」 不加花巧元素 縱使花墟一帶人流多，但有花店負責人指買花的人大不如前。嘉馥保鮮花專門店負責人劉于玲透露，今年準備數百紮母親節花束應市，但花束亦偏向「大路」，以康乃馨為主花，再配搭玫瑰、桔梗，不打算加入太多花巧元素。

她說，以往距離母親節一周已湧現訂單，但今年場面甚靜，「差過疫情期間！」她估計通關後不少人每逢星期六日，便北上吃喝玩樂，花束訂單寥寥可數，因此不敢過於進取；幸得多間公司邀請製作母親節保鮮花工作坊，一班教30人，希望能拉上補下。

花店卉豐花業則推出4款母親節花束，其中兩款用上復古粉紅色或紫色康乃馨，配搭當造的小牡丹及粉雪山或翠珠等，展現女性的古典美或知性美。經理梁嘉兒透露，雖然訂單量較往年佳，但由於人手及花材緊張，花店提早截訂特色花束；今年花束價格亦因插花成本，尤其要加人工留人才而調升。記者陳澋俊