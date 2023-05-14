無私寄養家庭 廿年照顧38童

流水載落花 盼大眾給孩子一個家 母親節為表孝敬心意，不少家庭都會聚首一堂慶祝。不過，並非每個兒童都能幸運得到父母陪伴，需靠寄養家庭伸出援手。截至去年底，全港有951個寄養家庭，合共880名寄養兒童，還有逾200名兒童正在輪候配對名單。面對供不應求的情況，有參與寄養服務20載的家庭，分享成為38個孩子「父母」的愛心點滴，籲社會支持寄養貢獻無私精神。

寄養服務由社會福利署推行，專為有需要兒童提供家庭式住宿照顧。其中年過60的尹氏夫婦，自2003年起登記成為寄養家庭，為缺乏親情關愛的兒童提供住宿、膳食及日常起居照顧。尹太表示，當初聽朋友介紹，抱着「幫得就幫」的心態，「想趁自己仲有能力，為佢哋提供一個家。」育有兩名孩子的夫婦二人就此踏上寄養家長之路，至今20年累積照顧38名兒童。

與寄養兒童日積月累的相處，兩人皆表示，見證孩子成長的滿足感和意義無與倫比。尹太憶述曾照顧初生嬰兒到其學識行識走，彼此建立深厚的感情，視如己出「佢當我哋係爸爸媽媽。」照顧近5年，其終於找到合適的領養家庭，直至離別時大家都相當不捨。

感情深厚 視如己出 二人現正提供緊急寄養服務，照顧兩名分別13個月及18個月大女嬰，照顧年期皆已逾年。不過，據社署資料顯示，緊急寄養服務意指提供即時及短期的家庭式住宿照顧，期限最長不可超過6星期。保良局寄養服務主任林麗瑩指出，因寄養家庭數目持續不足，有部分正接受緊急寄養服務的兒童，實際居住時間會超出服務期限。而截至去年底，全港有951個寄養家庭，合共880名寄養兒童，有逾200名兒童正等候寄養，約100名正在配對。

林麗瑩呼籲社會大眾伸出援手，聯絡社署中央寄養服務課，申請成為寄養家長。不論家庭或個人均可申請，社署會在評估及家訪後，為合資格人士提供訓練工作坊，提升他們照顧和管教兒童的知識技巧。記者吳天悅

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