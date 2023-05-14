器官捐贈登記人數 破8年新低

部分人體器官或組織捐贈用作移植宗數及等候人數統計數字

【本報訊】器官移植可拯救生命。不過，近年中央器官捐贈登記名冊的登記數字卻持續下跌。去年器官捐贈登記人數僅12,500人，為8年來的新低。以肝臟捐贈為例，根據醫院管理局人體器官／組織捐贈用作移植宗數及等候人數的統計數字顯示，截至今年3月31日，本港共有64名患者正輪候肝臟移植，惟今年截至3月31日，僅11宗肝臟捐贈，2021年全年有53宗，而2022年則跌至29宗。

香港肝壽基金捐肝救人委員會主席竺兆豪說，本港移植肝臟最高峰時期為2010年，該年有近百宗肝臟移植手術，去年僅29宗，「好驚訝個數會跌到咁，係好唔尋常！」他相信並非單一原因所致，但認為本港有必要思考是否愈來愈難尋找潛在捐贈者、是否已盡力尋找？當局可更主動宣傳，例如利用換領身份證期間，詢問是否願意簽署同意書。

中港商恒常化跨境移植 女嬰芷希去年底接受內地跨境捐贈心臟移植，兩地正商討跨境「共享」器官移植恒常化。被問到會否亦成為其中一個原因令市民不願捐贈器官，竺兆豪認為，面對重大醫療議題，市民擔心，無可厚非，當局需要向市民解說更多，並充分諮詢及了解本港器官捐贈者和受惠者的意見，否則或令人心生抗拒。

本報就器官捐贈數字不斷下跌向醫院管理局查詢原因，該局表示，遺體器官捐贈數量取決於個人是否願意在離世後捐贈，及家人是否接納病人離世後捐贈的意願。市民的取態受不同因素，包括宗教、傳統思想等影響。局方尊重離世者家人對捐贈遺體器官的意願，亦與衞生署合作，透過各種宣傳和教育活動，向市民推廣器官捐贈意識。