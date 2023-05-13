垂死掙扎泥紙鷹 乞英求美徒出醜

做得大漢奸，預咗冇好下場，呢個係歷史嘅必然！呢嗱！依家仍喺赤柱監獄「洗廁所」嘅壹淫媒創辦人黎智英，帶着一身罪，尤其備受矚目嘅「串謀勾結外國勢力危害國家安全」案件，原定於2022年12月開審，但因香港特區政府試圖透過法院阻止黎智英聘用英國御用大律師出庭辯護失敗，繼而提請人大就《港區國安法》釋法，高等法院裁定押後至2023年9月再審。

各位，漢奸黎當年得到老美寵幸，風騷到不得了，無視國安大法，以為有外來保護傘撐腰，狂言一旦入獄會係佢「人生巔峰」，上帝果然聽佢支笛喎！「一日一蘋果，日日洗廁所」！以衰翁之年勇闖人生巔峰，即使洗廁所洗到折翼斷爪，亦求仁得仁矣！

之但係，漢奸黎個仔黎崇恩卻死心不息，利用再審空檔，今年1月曾飛去英國國會，與國會議員會面，乞求英國首相辛偉誠立即採取行動畀佢老竇泥紙鷹獲釋喎！黎崇恩呢個「奸二代」當自己係乜水吖？英相霎時都唔知自己有「魔法」可以「變」隻泥紙鷹飛出赤柱鐵窗，只係話會繼續關注有關事件，並以實際行動跟進事態發展，仲堅稱英國有權介入香港事務云云。政客講嘢，通常笑笑口，一定幫唔到手，「奸二代」唔係咁都信啩？若然，以咁嘅智商，唔好話救唔到國安重犯嘅老爹，救隻烏蠅出屎坑都難喇！

好嘞！事隔多月，「奸二代」突然來個「反轉豬肚」，炮轟英國政府「虛偽」，指斥英國冇充分譴責香港對異議人士嘅鎮壓，亦無要求釋放其父泥紙鷹，並繼續與中國進行貿易！睇嚟「人一奸，腦就殘」！你老竇「為美國而戰」，做漢奸做到出面，未收監時就一味飛美英唱衰香港，善惡到頭終有報，依家折翼斷爪飛都飛唔起，你叫人點救啊？仲怪英國繼續同中國做生意！喂，醒吓啦「奸二代」，英國已非昔日之「日不落帝國」，而係「日已落窮國」，唔同中國貿易食西北風乎？認真霎戇！

好嘞！「奸二代」乞求英國自討沒趣，反轉豬肚後，日前喺美國華府出席一場關於香港人權嘅活動中，為乞憐美國救其父，竟狂踩英國政府「非常軟弱」，表示「看到一個民主政府害怕，甚至需要請求為一名因言論自由而入獄的公民發言」，形容「令人難過」！你難過冇問題，之不過唔好扭曲事實，你老竇反中亂港，勾結外國勢力鐵證如山，係天主教徒又如何？又廢噏梵蒂岡冇為漢奸黎挺身而出，一面狂妄無知一面搖着尾說美國喺呢啲問題上「更加強大」！「奸二代」救父心切，盲衝亂撞，又睇唔到時易世變，美國都要想方設法求見中國；功夫茶相信佢又要再反多一次豬肚，醜完一次再醜多一次！口痕友就話，豈非係太監逛青樓，青樓女子見到都發愁！正一瘟神，搞搞震冇幫襯！