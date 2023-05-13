笑看天下：老美機關算盡又如何

弘一大師說過：「學不難有才，難有志；不難有志，難有品。」這話太有啟思！富而好禮，就係有品；美國自詡世界最強國，稱王稱霸，想打誰就打誰，想制裁邊個就制裁邊個，「美國優先」，我至叻，就係冇品！前輩話齋：一無品之人，必不能服善，不能堅持真理。佢可能一面痛砭世風日下，一面自己卻做了不堪聞問嘅事。