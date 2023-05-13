冰鑑春秋：懦弱偽善智缺的歐盟

德國外長貝爾伯克會見中國外長秦剛，聲稱中國如果在俄烏戰爭中保持中立，就代表偏向俄羅斯，因為俄國是侵略者，烏克蘭是受害者，德國的原則很明確，就是要站在受害者的一方。這論調早由美國提出，德國不過響應附和罷了，但與此同時，包括德國在內的歐盟國家又對中國居中協調俄烏停戰寄予厚望，認為以中國的影響力，確實有可能促使普京停止戰爭。

在我看來，這完全顯示了歐盟國家懦弱與偽善的現狀。歐盟如果真如自己所言，堅定地支持烏克蘭，那麼就不該只是提供軍火與物資援助，應該派軍參戰，幫助烏克蘭打倒侵略者，伸張所謂的正義才對啊！若說參戰怕引起第三次世界大戰，那麼顯然德國與歐盟都將自己的利益放在烏克蘭之上，並不打算為烏克蘭犧牲太多，那又有甚麼道理去指摘別人呢？

每個國家當然應該考慮自己的利益，但如果歐盟可以自己利益優先，那為甚麼別的國家就不能考量對自己最好的做法呢？中國選擇在俄烏戰爭中保持中立，當然是覺得這樣的選擇對自己最有利，而更重要的是，能夠同時與俄羅斯與烏克蘭保持友善，又在國際有足夠影響力的中國，不正是俄烏走向停火和談的一扇門窗嗎？逼迫中國在俄烏之中做選擇，除了滿足西方壓迫俄羅斯的主張外，非但對和平毫無幫助，還可能令孤立的俄羅斯走向極端，請問這難道就符合歐盟的利益嗎？

俄烏戰爭除了直接捲入戰爭的兩國，受傷最嚴重的便是歐盟百姓，可嘆歐盟在美國壓力下，不敢對自己人民負責積極促成和平，反倒被美國牽着鼻子走，這種懦弱偽善又智缺的表現，無怪歐盟無法走出自己的道路，只能淪為美國的附庸。