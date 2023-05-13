筆下風雲：為呃選票 盲目反華

加拿大自編自導自演的驅逐中國外交官鬧劇，並無因為中國實施對等反制、驅逐加國外交官而畫下句號，總理杜魯多猶自口硬，聲稱「我們不會接受威嚇，將繼續採取一切必要作為，確保加拿大人免於受到外國干擾」云云。世上本無事，蠢人自擾之，又一例證。

當然，杜魯多政府一直緊跟美國指揮棒行事，反華其來有自，但驅逐外交官在外交關係中屬於很嚴重的一種舉措，而加方又一直沒有就其指控提出實質證據，一切都是自己說了算，中國焉能吞下這隻死貓？過去杜魯多已多次指控中國干預加拿大選舉，同樣沒有實質證據，加上他喜對傳媒亂放風，以致在去年G20峰會跟國家主席習近平「場邊對話」時，遭習近平黑臉兼「噴到一面屁」，促加方創造條件讓兩國坦誠溝通。杜魯多顯然沒有這樣做，反華變本加厲。

究其原因，一切都是選票作祟。這些年，在美國帶頭之下，反華十分有市場。美國的特朗普和拜登，固然在總統選舉時大打反華牌，其兩院選舉一樣反華反個不亦樂乎。上有好者，下必甚焉。身為美國小弟的英國、澳洲、加拿大一樣反華反得十分歡暢，皆因中國作為黃種人的國家，其政體又非西方民主政制，卻在沒有使用武力之下和平崛起，經濟騰飛，完全超出這些白種人國家的想像。他們只好千方百計抹黑和妖魔化中國，並將自己執政無能、亂象叢生全部歸咎於中國。惟有這樣，便毋須為施政無能負責，還可藉抗中呃選票。

杜魯多日前揚言必會參加下次大選，勢要繼續連任，惟他一直中看不中用，加上只能組成聯合政府，一直處於弱勢，不靠強硬抗中反華，不能建立威望爭取選票。明乎此，中加關係將有很長時間都難獲改善。