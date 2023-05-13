龍吟虎嘯：香港司法界兩個論調

香港立法會日前三讀通過《2023年法律執業者（修訂）條例草案》，爭論頗久的「洋大狀」參與香港國安案件告一段落，結束了黎智英國安案聘請英國御用大律師Tim Owen，引發全國人大常委會通過有關《港區國安法》第14及47條的解釋草案，香港要因此修訂《法律執業者條例》之事。

有關修例訂明，除非有例外情況，不批准以專案方式認許海外律師參與香港國安案件；「修例」訂明有關「洋律師」申請甄別程序；訂明「覆核機制」；訂明行政長官在該機制下的決定不容任何法院質疑或反對等。修訂的條例草案，看似能阻「洋大狀」參與國安案嚴格了一些，但仍有門縫和機會令外部勢力通過法律程序、通過訴訟介入他們根本無權參與的《港區國安法》案件。

這件事本應通過「一刀切」阻止就能解決問題，但香港律政司偏要保留「靈活個案處理」。此後果正如有立法會議員批評那樣，政府未能一刀切禁止海外律師來港處理國安案件是一個漏洞，他形容外國政客如「黃鼠狼」，時刻惦記香港這個沒有上鎖的「雞籠」，準備「偷雞」。他指港府也有可能把關出錯，令外部勢力有機可乘，因此這件事應該一刀切，不應容許聘請海外律師處理國安案件。

這個道理顯而易見，司法機構處理國安問題就應百分之百的嚴謹，不能故意留有法律漏洞，然而香港司法機構卻往往明知故犯。一直以來，他們對此散布兩種論調，一是認為聘請「洋大狀」參與國安案可以用他們的國際經驗和眼光幫助《港區國安法》「法理發展」；二是要在執行《港區國安法》時和香港法律「取得平衡」。看來，香港司法領域中人的國家意識、思想觀念還是相當崇洋媚外，《港區國安法》以中文寫成，以中國包括香港之國情、港情制訂，為甚麼要「洋律師」發展法理？《港區國安法》由中央制訂，對香港法律具有凌駕性，香港有何權力要搞「平衡」？