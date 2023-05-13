政情：連唔連任區議員 謝偉俊：到時先算

政府提出改革方案，來屆區議會將面目全非，身兼灣仔區議員嘅立法會議員謝偉俊(Paul)尋日出席網台節目，形容「頂層設計」嘅改革方案勢必將區議會「重設」，認為民主黨要生存嘅話，就應該考慮吓點樣玩呢個遊戲。至於競逐連任嘅問題，佢雖然無明確答覆，不過現場就有聲音嗌住佢一定要選喎！

話說阿Paul帶埋伴侶出席節目錄影，儘管對方企喺鏡頭外面，然而聽聞阿Paul以「到時先算」嚟回應是否再戰區議會選舉，忍唔住大嗌「一定要選！」而阿Paul就好幽默咁話「可能家用唔夠啦。」跟住又指自己年紀都唔細，想留番多啲時間陪伴另一半，連任與否屆時要睇健康狀態。

話民主黨要考慮點玩落去 至於民主黨應否參與議會選舉，阿Paul就話民主黨要為市民服務就必須繼續存在，無論如何都要考慮吓點樣玩呢個遊戲，諗吓點樣喺新社會生存落去。話題去到立法會層面，阿Paul作為資深議員，有冇想過做立法會主席呢？佢話如果冇野心同理想，就會冇動力，不過都要考慮夠唔夠票，但唔可以話佢渴望做主席，只可以話若要佢肩負任務，定當義不容辭。佢強調唔會因謀求主席職位而放棄理想同作風。

阿Paul又以「野狼」嚟比喻自己，指多個政黨曾向佢招手，但最終都冇加入，又指自己近來少咗機會出聲，重要嘅委員會都入唔到，佢反思自己身為議事規則委員會成員，有份制訂規則導致今日情況出現，所以自己都係「始作俑者」咁話。