政情：智方便淪至不便 議員斥升呢燒錢

供一站式數碼服務 1.9億叫價高 立法會財務委員會尋日通過喺基本工程儲備基金「電腦化計劃」下開立為數約1.93億元嘅新承擔額，用以提升「智方便」平台，包括兩年內、即2024年或之前將政府服務全面電子化，以及3年內、即2025年或之前全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，實現政府服務「一網通辦」嘅目標。不過，會上就有大批議員鬧爆智方便不單止價格甚高，就連整個服務體驗都差強人意。

其中議員陳紹雄表示，約1.93億元撥款中有接近1.3億元用於系統推行服務，而介面設計同軟硬件支出僅佔8%，質疑政府點解用咁多錢。而議員尚海龍就關注當局之前用咗較高成本開發嘅唔同政府部門App，一站式嘅整合之後，是否會全部刪除，咁咪嘥咗之前開發嘅錢。而議員周文港就指，政府表示2025年會完咗整個項目，但點解2026至2027年會有「應急開支」嘅預算。

就住呢啲問題，創新科技及工業局副局長張曼莉表示，推行服務中，有7,400萬元做技術支援，3,000幾萬做系統開發，佢強調呢個係一個數目基建平台，要改造同融合唔同嘅政府系統同應用程式，電子工程量龐大；至於其他部門嘅App亦唔係全部融合，會視乎情況按階段審視，如天文台App就可能會保留；而2027年前嘅應急開支係項目完成後嘅「尾數」，並承諾一定控制成本「睇住條數」。

而就使用體驗而言，議員幾乎一致負評。議員謝偉銓批評政府App「真係做得好差，真係失敗」，指政府曾揚言建設「智慧型政府」，但對比其他智能企業，系統愈優化就愈方便，愈方便成本就愈低，唔使點嘥錢。議員楊永杰形容依家嘅「智方便」就「至唔方便」，一網通辦就「一網通唔辦」，建議政府登記站就唔好外判，用關愛隊代替，慳番人力同錢，幫市民喺街頭登記「智方便」。

太難登記 黃俊碩刪App 至於議員黃俊碩則即場下載「智方便」，但驗證身份證時「點都log in（登入）唔到」，兩分鐘後「躁咗」便放棄咗，張曼莉聞言尷尬一笑，承諾會做好優化，希望可以好方便做完登記，但黃俊碩就補充話「啱啱delete（刪除）咗啦，因為太難登記」，署理政府資訊科技總監黃志光則表示，可以約番議員幫佢安裝同再交代細節。

議員陳仲尼及葛珮帆都表示收到市民投訴話「非常之唔方便」，就連中一派位當日，系統都會崩潰，「就連普通log in都唔成功」，「啲介面都跳來跳去」。政府承認系統崩潰的確會發生，會持續簡化程序，承諾會真正便利市民。

黃俊碩 陳紹雄