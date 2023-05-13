港女東京失蹤 網民貼文尋人

【本報訊】前日下午有網民在社交網站發文，聲稱一名香港女子周三（10日）起在日本東京失蹤，希望公眾幫忙尋人。該段日文貼文指，失蹤女子名為盧敬然（Lo King Yin, Peony），周三7時左右從東京板橋區的家外出之後就失蹤，已就此事向志村警署報案，希望公眾提供任何消息。貼文描述指，盧女身高1.6米，失蹤時身穿米色風褸、白色褲子、黑色高跟鞋或運動鞋，手持黑白色的手提袋和米色的帆布袋。

接家人求助 入境處跟進 而就一名港人在日本東京失蹤一事，香港入境事務處（入境處）接獲其家人求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐日本國大使館（大使館）了解情況及跟進事件，並按其家人意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與求助人、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按求助人的意願提供可行的協助。

在外香港居民如需協助，可致電入境處協助在外香港居民小組24小時熱線：（852） 1868；或使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。