煽惑疫患播毒殺法官 連登仔認3罪囚11個月

【本報訊】一名男子被指在連登討論區發貼文，鼓吹新冠肺炎確診者播毒感染他人，又表示「殺晒啲法官就啱」。他昨在區院承認「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」、「煽惑他人有意圖而傷人」及「煽惑他人使其他人蒙受感染的危險」3項控罪，被判入獄11個月。

稱不滿施政 網上洩憤

32歲被告鍾志超，現從事冷凍工程行業。案情指，2021年7月1日有警員在銅鑼灣執勤期間遭梁健輝用刀刺傷，被告之後留言：「得3萬隻狗，我唔知佢哋每個地方派到幾多狗去企，到時分散晒，再殺就容易好多了。」又留言：「唔一定要用刀嘅，可以試吓練射箭呀咁。」至2022年，被告再先後發貼文，稱：「Omicron弱×過流感。」又指：「一於大家一中就四圍去播毒。」、「我最近有啲喉嚨痛 我都已經身先士卒去咗好多間藍店借廁所。」