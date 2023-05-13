收賄洩密案 前警員臨場褪軚不認罪

【本報訊】時任警員涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共1.33萬元，以回答對方有關警方運作的查詢，另涉嫌未經許可向一名同袍索取貸款約一萬元。廉署控告時任警員公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益兩罪，另控告貸款公司董事一罪，案件昨在沙田法院首次提訊。男警原承認全部兩罪，後來卻突然表示欲撤銷答辯，裁判官厲斥：「點會咁兒戲！」稱被告作為前警員，無理由不熟悉法律程序，斥被告：「法庭唔係你想點就點！」現押後至下周一（15日）再訊，被告續准保釋。

一時一樣 官厲斥「兒戲」 29歲被告蘇靖峰，案發時駐守沙田警區田心分區，他被控兩罪。37歲被告彭閏謙則為鷹富資本有限公司董事兼股東，被控一項向公職人員提供利益罪。控罪是於2021年6月30日至2021年10月11日期間發生。代表彭的律師申請押後，以索取文件及聘請私人律師。裁判官將其案件押後至7月11日再提訊，他續准保釋。

裁判官之後處理蘇靖峰的案件，被告由當值律師代表。被告承認兩罪。控方指需時修訂案情，約45分鐘後重新開庭，辯方卻說欲撤銷被告認罪答辯，因被告讀過修訂案情後覺得要押後。裁判官質疑，控方只是刪減而非新增案情，批評被告「一時話認罪，一時話唔認罪，一時話想押後，點會咁兒戲！」要求被告交代改變主意的原因。

要等「私狀」 下周一再訊 午休後，辯方解釋說，被告認罪後曾跟母親通電話，對方說會替他找私人律師，另家有瑣事未處理，這是他改變答辯方向的原因，又透露被告已聘請私人律師，私人律師正趕來法院。不過，至下午4時許，被告表示「私狀」未及趕來。裁判官斥被告做法不當，如同騎劫法庭，並說︰「法庭唔係你想點就點！」現押後至下周一再訊，待私人律師出庭。案件編號：STCC 1461/2023